В Европе испугались торговой войны с США

Politico: чиновники Евросоюза опасаются столкновения с США из-за торговых пошлин

В Европе опасаются торговой войны с США, если сторонам не удастся договориться об отмене пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников из Евросоюза (ЕС).

Брюссель и Вашингтон пытаются разрешить спор из-за пошлин, которые были введены по решению бывшего президента США Дональда Трампа в 2018 году. Отмечается, что у них есть время до октября 2023 года, чтобы заключить сделку. Без соглашения обе стороны могут повторно ввести торговые пошлины.

Однако переговоры далеки от завершения. В Европе всерьез напуганы, что шансы на заключение соглашения невелики. Европейские чиновники заявляют, что огромные уступки, на которые необходимо пойти, «политически нереалистичны в такие сроки». По их мнению, отсутствие договоренностей приведет к торговому столкновению ЕС с США и новым пошлинам на миллиарды долларов не только на сталь и алюминий, но и на многие другие категории товаров.

В 2021 году Брюссель и Вашингтон уже вели переговоры о торговых пошлинах на сталь и алюминий. Тогда их не отменили полностью, но некоторое количество европейской стали и алюминия было разрешено ввозить в США без пошлин.