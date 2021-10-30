США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий

США и ЕС достигли соглашения об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий

США и Евросоюз достигли соглашения об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает AP со ссылкой на Белый дом.

Речь идет о пошлинах на импорт стали и алюминия из Евросоюза, которые администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела в 2018 году.

По данным агентства, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу, 30 октября.

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Отмечается, что пошлины не будут отменены полностью, при этом некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин.

В ходе противостояния Вашингтон и Брюссель по разрешению организации вводили взаимные пошлины на импорт продукции. Так, в октябре 2020 года пошлины на американские товары на сумму почти в четыре миллиарда долларов разрешили применить Евросоюзу, а в 2019 году аналогичное позволение получал и Вашингтон. Тогда речь шла о сумме в 7,5 миллиарда долларов в год.

В мае стало известно также о планах США и ЕС помириться в торговом конфликте, который начался во время президентства Дональда Трампа. Речь шла о возможности отмены обоюдных пошлин на ввоз различной продукции, в частности стали и алюминия.