Путин заявил об уничтожении ВСУ своих сдавшихся в плен военных

Путин заявил, что ВСУ 6 апреля уничтожили 14 своих военных, сдавшихся в плен

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 апреля уничтожили на одном из участков фронта 14 собственных военнослужащих, которые сдавались в плен. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Путин назвал поведение ВСУ циничным, подчеркнув, что это жестоко по отношению к военнослужащим. В связи с этим президент назвал задачей российских военнослужащих — полностью прекратить обстрелы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Глава государства ранее уже рассказывал о подобных действиях в рядах ВСУ. Он заявлял, что на Украине бойцов ВСУ расстреливают за уход с боевых позиций. По его словам, украинские военные проводят публичные и массовые расстрелы.

Об этом сообщали в Минобороны России. Там отчитывались, что тероборона расстреляла остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады при их отступлении из села Покровское в ДНР.