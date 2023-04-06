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19:44, 6 апреля 2023Мир

Си Цзиньпин назвал условие для выхода из кризиса на Украине

Xinhua: лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что нет панацеи для выхода из кризиса на Украине

Фото: Ju Peng / Globallookpress.com

Панацеи для выхода из кризиса на Украине нет, сторонам необходимо создавать условия для прекращения военного конфликта. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин, передает китайское агентство Xinhua.

«Всем сторонам нужно начинать с себя и создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров, вырабатывая взаимное доверие», — сообщил китайский лидер по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Си Цзиньпин также отметил, что позицию Китая по военному конфликту на Украине можно описать фразой «способствовать миру и переговорам».

Ранее Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Пекин и Париж готовы совместно обратиться к мировому сообществу с призывом придерживаться принципов международного гуманитарного права.

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Глеб Бажуткин
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