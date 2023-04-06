Полковник ГРУ в отставке заявил об ответе России на гибридную войну

Полковник ГРУ в отставке Винокуров: Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада

Полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в отставке, доктор исторических наук Владимир Винокуров заявил, что ответные меры России на гибридную войну Запада являются реакцией самообороны. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается ответа России в виде симметричных мер на гибридную войну Запада, то это вынужденная реакция в виде самообороны», — высказался полковник ГРУ.

По его словам, гибридная война Соединенных Штатов против России продолжается уже многие годы в виде незаконных экономических санкций и операций с целью изменить сознание населения и принудить к капитуляции.

Кроме того, Запад активно наращивает меры военного давления на Москву с целью ее сдерживания и изоляции, указал эксперт. Винокуров напомнил о диверсиях на «Северных потоках» и о разработке биологического и химического оружия за рубежом.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что на данный момент Россия и США находятся в фазе гибридной войны, но не исключен и переход к полноценному противостоянию двух государств. Более того, признаки такого перехода уже наблюдаются. В частности, речь идет об американском беспилотнике, упавшем в Черное море.