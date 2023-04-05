Политолог указал на признаки перехода России и США к горячему конфликту

Политолог Марков заявил о признаках горячего конфликта России и США

Сегодня Россия и США находятся в фазе гибридной войны, но не исключен и переход к полноценному противостоянию двух государств. Более того, признаки такого перехода уже наблюдаются. В частности, речь идет об американском беспилотнике, упавшем в Черное море. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

«Многие говорили о том, что есть серьезная угроза начала новой холодной войны. На самом деле это не угроза, а счастливая возможность, потому что то, что происходит сейчас, — гибридная война, которую США ведут руками своего прокси-режима, — намного хуже», — сказал Марков.

Политолог объяснил, что одним из главных позитивных отличий холодной войны было то, что тогда страны вели борьбу на периферии, сейчас же задача США — сильнее повлиять на ситуацию в России. Кроме того, холодная война не предполагает и такого массированного санкционного давления.

Также в то время не было и разрушения международных институтов. Наоборот, они создавались и функционировали для того, чтобы не допустить эскалации. Например, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Сейчас США используют эту организацию не для борьбы с химоружием, а для оправдания его использования Сергей Марков политолог

Марков также допустил, что сегодняшнее гибридное противостояние вполне может перерасти в полноценную войну между двумя странами. И отметил, что признаки этого наблюдаются уже сегодня.

«В частности, можно вспомнить упавший в Черное море дрон, который использовался для координации бомбардировок российских городов. Получается, что военная структура США уже принимают непосредственное участие в войне против России, которую ведут руками марионеточного режима. Потенциально все это может закончиться ядерной войной», — предположил политолог.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стадия холодной войны между Россией и США переросла в горячую фазу конфликта. «Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с РФ по самым разным направлениям», — подчеркнул российский дипломат.