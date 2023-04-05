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12:27, 5 апреля 2023Мир

В МИД заявили о начале горячего конфликта между США и Россией

Замглавы МИД Рябков заявил о фазе горячего конфликта между РФ и США в виде гибридной войны

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Стадия холодной войны между Россией и США переросла в горячую фазу конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с РФ по самым разным направлениям», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США в своей политике перешли все грани приличия. «От США сегодня можно ожидать чего угодно. В стремлении утвердить свою гегемонию они перешли все уже границы приличий: дипломатических, этических, любых других», — сказал он.

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Глеб Бажуткин
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