В МИД заявили о начале горячего конфликта между США и Россией

Замглавы МИД Рябков заявил о фазе горячего конфликта между РФ и США в виде гибридной войны

Стадия холодной войны между Россией и США переросла в горячую фазу конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с РФ по самым разным направлениям», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США в своей политике перешли все грани приличия. «От США сегодня можно ожидать чего угодно. В стремлении утвердить свою гегемонию они перешли все уже границы приличий: дипломатических, этических, любых других», — сказал он.