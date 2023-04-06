Путин назвал задачу российских военных

Путин назвал задачей российских военных полное отсутствие обстрелов Донбасса

Президент Владимир Путин назвал задачей российских военных полное отсутствие обстрелов Донбасса. Об этом сообщает ТАСС,

В четверг глава государства провел встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, который рассказал президенту, что в регионе на повестке дня стоит вопрос обстрелов городов. «Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев - всех [заключается в том, чтобы] сделать так, чтобы вообще не было обстрелов», — ответил ему Путин.