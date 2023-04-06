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13:37, 6 апреля 2023Россия

Путин назвал задачу российских военных

Путин назвал задачей российских военных полное отсутствие обстрелов Донбасса

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент Владимир Путин назвал задачей российских военных полное отсутствие обстрелов Донбасса. Об этом сообщает ТАСС,

В четверг глава государства провел встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, который рассказал президенту, что в регионе на повестке дня стоит вопрос обстрелов городов. «Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев - всех [заключается в том, чтобы] сделать так, чтобы вообще не было обстрелов», — ответил ему Путин.

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Константин Лысяков
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