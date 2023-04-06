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20:19, 6 апреля 2023Россия

В Госдуме решили запретить обращение жидкостей для вейпов

В Госдуме разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Депутаты Госдумы вместе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что запрет коснется как никотинсодержащих жидкостей, так и безникотиновых, которые содержат ароматизаторы и добавки, усиливающие зависимость. Перечень товаров, которые планируется запретить, установит Правительство России.

Устройства, с помощью которых потребляется никотин, будут подвержены ограничению по продаже и рекламе. Согласно тексту документа, соответствующий запрет планируется внести в закон о защите населения от потребления никотинсодержащей продукции.

В феврале член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции и ее транспортеров, в том числе вейпов.

4 апреля Хамзаев сообщил, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России. Он отметил, что соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.

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Никита Абрамов
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