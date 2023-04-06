В Госдуме решили запретить обращение жидкостей для вейпов

В Госдуме разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов

Депутаты Госдумы вместе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что запрет коснется как никотинсодержащих жидкостей, так и безникотиновых, которые содержат ароматизаторы и добавки, усиливающие зависимость. Перечень товаров, которые планируется запретить, установит Правительство России.

Устройства, с помощью которых потребляется никотин, будут подвержены ограничению по продаже и рекламе. Согласно тексту документа, соответствующий запрет планируется внести в закон о защите населения от потребления никотинсодержащей продукции.

В феврале член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции и ее транспортеров, в том числе вейпов.

4 апреля Хамзаев сообщил, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России. Он отметил, что соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.