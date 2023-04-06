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15:40, 6 апреля 2023Россия

В Севастополе предупредили жителей о взрывах снарядов

Развожаев заявил, что в Севастополе прозвучат звуки взрывов из-за уничтожения снарядов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе днем в четверг, 6 апреля, из-за уничтожения боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) будут слышны звуки взрывов. Об этом предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 16.00 и до 18.00 будут производить плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ, в том числе и немецкой авиационной бомбы SD-250», — сказал Развожаев.

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Анастасия Шейкина
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