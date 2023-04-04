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19:27, 4 апреля 2023Россия

В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

Глава Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки в городе учебной стрельбой флота
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Громкие звуки в центре Севастополя, которые могли услышать местные жители, — следствие учений Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, российские военные ЧФ проводили на Северном молу учебные стрельбы из стрелкового оружия. В свою очередь, звуки в районе Карантинной бухты связаны с профилактической работой в рамках противоподводного-диверсионного обеспечения (ППДО).

Ранее Развожаев предупреждал жителей о взрывах снарядов в городе. Он рассказал, что на одном из полигонов Севастополя будет уничтожаться большое число снарядов времен Великой Отечественной войны.

Звуки хлопков в городе слышали и до этого. Так, 28 марта из-за тренировок сил противовоздушной обороны в Севастополе раздавались громкие звуки.

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Анастасия Шейкина
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