В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

Глава Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки в городе учебной стрельбой флота

Громкие звуки в центре Севастополя, которые могли услышать местные жители, — следствие учений Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, российские военные ЧФ проводили на Северном молу учебные стрельбы из стрелкового оружия. В свою очередь, звуки в районе Карантинной бухты связаны с профилактической работой в рамках противоподводного-диверсионного обеспечения (ППДО).

Ранее Развожаев предупреждал жителей о взрывах снарядов в городе. Он рассказал, что на одном из полигонов Севастополя будет уничтожаться большое число снарядов времен Великой Отечественной войны.

Звуки хлопков в городе слышали и до этого. Так, 28 марта из-за тренировок сил противовоздушной обороны в Севастополе раздавались громкие звуки.