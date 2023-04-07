Лавров встретился с Эрдоганом

В Анкаре началась встреча главы МИД России Лаврова с президентом Турции Эрдоганом

В Анкаре началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В начале встречи турецкий лидер поинтересовался у Лаврова, как у него дела. «У меня все хорошо — с биологической точки зрения нормально», — пошутил в ответ дипломат.

Перед этим Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На переговорах они обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса и реализации «зерновой сделки», ранее продленной Москвой на 60 дней вместо 120. На пресс-конференции по итогам обсуждений Лавров рассказал, что Москва готова работать вне рамок сделки, если по ее вопросу не будет никаких сдвигов (речь об ограничениях на экспорт российского зерна).

Кроме того, на встрече затронули нормализацию отношений между Турцией и Сирией, обстановку в Закавказье, Центральной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел России прибыл в Анкару 6 апреля.