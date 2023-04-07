Мужчина женился на похожей на его дочь девушке вдвое моложе себя

The Mirror: в США 44-летний мужчина женился на 28-летней подчиненной, похожей на его дочь

44-летний Крис, владелец салона красоты из штата Аризона, США, женился 28-летней подчиненной Саване, выглядящей, как его дочь, и столкнулся с осуждением в сети. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина познакомился с девушкой почти вдвое моложе него, когда она устроилась парикмахером в его салон. Крис переживал развод и находился в подавленном состоянии, однако сразу заинтересовался Саваной и сблизился с ней. «Как только я пришел в себя после развода, я стал больше разговаривать с ней, чаще находиться рядом с ней. Я почувствовал, что между нами есть что-то особенное, чего я никогда не испытывал раньше», — рассказывает он.

Вскоре Савана и Крис вступили в отношения. Из-за большой разницы в возрасте пара на первых порах скрывала свой роман от коллег и близких. Помимо этого, Савана была похожа на Тиззи, 21-летнюю дочь Криса, что могло вызвать непонимание со стороны окружающих.

Когда об отношениях влюбленных стало известно, они столкнулись с критикой. «Поначалу Тиззи была сбита с толку», — говорит Савана. Позже пара рассказала о своем романе в социальной сети и получила множество негативных комментариев. Все были уверены, что Крис начал встречаться с Саваной из-за ее внешней схожести с Тиззи.

Однако обвинения и осуждение не разрушили отношения пары. В конце концов Крис сделал Саване предложение, и у них родились трое детей. Супруги продолжают публиковать совместные ролики в социальной сети и не обращают внимания на негативные комментарии. «Мы одна большая семья. Неважно, что о нас говорят. Мы счастливы, и это главное», — утверждает Савана.

Ранее сообщалось, что 25-летний Люк Эллис и 54-летняя Стефф Уайт из Великобритании обручились и рассказали о своих отношениях. Многие люди осудили союз влюбленных, утверждая, что они похожи на мать и сына.

