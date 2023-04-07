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18:19, 7 апреля 2023Моя страна

В Альметьевске впервые представят спектакли для слабовидящих зрителей

Альметьевский драмтеатр покажет спектакли для слабовидящих зрителей

Фото: Kilyan Sockalingum / Unsplash

Альметьевский татарский государственный драматический театр впервые представит спектакли для незрячих и слабовидящих зрителей. Об этом сообщает «Татар-информ».

Описывать декорации, внешность и костюмы героев, а также их расположение на сцене будет тифлокомментатор — специально обученный человек. Таким образом люди с нарушением зрения смогут в полной мере насладиться представлением наравне с другими зрителями.

Драмтеатр в Альметьевске покажет первый спектакль, проходящий в рамках акции, 7 апреля. На афише 78-го сезона такие постановки будут обозначены специальным значком. Отмечается, слабовидящие или незрячие гости театра будут посещать их бесплатно.

7 апреля и 26 мая зрители увидят постановку «Укрощение строптивой». Спектакль «Любви все возрасты покорны» представят 15 апреля, а 16 мая театр покажет «Пиксельные истории».

Ранее сообщалось, что Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан в сотрудничестве с Казанским цирком представит этноцирковой спектакль «Семь жемчужин». В представлении примут участие артисты ансамбля, труппа цирка, а также учащиеся цирковой школы.

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Алиса Удовик
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