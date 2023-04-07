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21:17, 7 апреля 2023Из жизни

Медведь растерзал отправившегося на утреннюю пробежку мужчину

Daily Mail: в Италии бурый медведь растерзал мужчину во время пробежки

Фото: Philippe Clement / Shutterstock / Fotodom

Бурый медведь растерзал 26-летнего Андреа Папи, который отправился на пробежку по тропам на горе Пеллер (Monte Peller) в провинции Трентино, Италия. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина часто выходил на утреннюю пробежку и возвращался домой к обеду, однако в четверг, 6 апреля, он пропал. Обеспокоенная девушка Папи обратилась в полицию и сообщила о его исчезновении.

Спустя несколько часов тело мужчины было найдено полицейскими и спасателями. По данным местных источников, Папи погиб на месте происшествия, а на его теле были серьезные травмы, свидетельствующие о нападении одного или нескольких диких животных.

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Предполагается, что погибший стал жертвой бурых медведей, которые живут в лесах региона. «Андреа Папи было всего 26 лет, и впереди у него была целая жизнь. Судьба может быть очень жестокой», — такое соболезнование появилось в местном сообществе любителей бега в одной из социальных сетей.

Местные жители утверждают, что в последнее время количество медведей в регионе увеличилось. В марте гризли проникли на территорию нескольких ферм, в результате чего была убита одна овца.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь напал на женщину, гулявшую с собакой. Она получила раны головы и ноги.

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Алиса Удовик
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