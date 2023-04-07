Пострадавшим при взрыве в кафе в Петербурге пообещали выплаты

Губернатор Беглов пообещал выплаты пострадавшим при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» пообещал выплаты пострадавшим при взрыве в кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).

Городской глава отметил, что принято соответствующее постановление петербургского правительства, финансовая помощь будет оказана в течение нескольких дней.

Беглов добавил, что выплата будет произведена вне зависимости от места проживания пострадавших, он уточнил, что в кафе находились не только жители Санкт-Петербурга, но и Ростова, Омска, Пскова и других городов.

Губернатор поблагодарил медиков, прибывших на место происшествия и принимавших людей в стационарах, а также все городские службы и следственные органы.

«Терроризм не имеет национальности и гражданства. Но ленинградцев запугать нельзя. В трудные минуты мы смыкаем ряды», — подчеркнул Беглов.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе на Университетской набережной. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

По данным Следственного комитета России (СКР), 2 апреля Дарья Трепова по указанию кураторов с Украины принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору.