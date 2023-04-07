В России отреагировали на данные о перезапуске биолабораторий США на Украине

Депутат Госдумы Новиков осудил возможный перезапуск биолабораторий США на Украине

Возможное возобновление деятельности биолабораторий США на территории Украины говорит о намерении Вашингтона довести до конца проведенную там работу и требует соответствующих мер защиты со стороны России, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением депутат поделился в комментарии «Ленте.ру»

«То, что такая работа возобновляется, означает, что их (лабораторий — прим "Ленты.ру") хозяева очень дорожат теми наработками, которые есть, и они хотят использовать пока еще существующую возможность завершить ряд исследований, получить итоги по тем опытам и экспериментам, которые были. США умеют считать деньги, и задача довести исследования до конца перед ними стоит», — сказал парламентарий.

Меры защиты действительно необходимы, и главной мерой защиты в данной ситуации является как можно более скорое достижение целей специальной военной операции Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам Новикова, сам факт возобновления данной работы, о котором заявило Минобороны России, свидетельствует о намерении США вести свою деятельность на Украине в течение длительного времени.

«США все больше и больше "входят" в ткань украинской ситуации, все лучше ее осознают и полагают, что помощь, оказываемая Зеленскому, дает шанс продлить существование его режима на обозримую перспективу», — добавил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что США возобновляют программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, Украинский научно-технический центр (УНТЦ) объявил новый набор персонала для биолабораторий США. Кириллов отметил, что непрозрачность военно-биологической деятельности США создает риск распространения опасных патогенов.