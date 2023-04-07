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12:20, 7 апреля 2023Забота о себе

Пластический хирург назвала способы избавиться от синяков под глазами

Пластический хирург Фетисова: с возрастом убрать синяки под глазами становится все труднее

Фото: sruilk / Shutterstock / Fotodom

С возрастом избавиться от синяков под глазами становится все труднее, рассказала косметолог, пластический хирург Дарья Фетисова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы, которые позволяют их убрать.

Темные круги под глазами появляются у 75 процентов людей. Причиной может быть пигментированная или тонкая кожа, истончение жировой прослойки, глубоко посаженные глаза и даже наследственность, рассказала Фетисова.

Синяки под глазами особенно мешают женщинам, однако от них можно избавиться несколькими способами, добавила она. Для женщин до 30 лет существует метод, который доступен каждой.

Важно придерживаться режима: высыпаться, ежедневно увлажнять кожу, следить за питанием и особенно за напитками перед сном. Вечером стоит отказаться от чая или кофе. Они задерживают влагу в организме, утром человек просыпается отекшим. Если же синяки появились, то легко избавиться от них поможет легкий массаж или компресс изо льда

Дарья Фетисовакосметолог, пластический хирург

После 30 лет время регенерации клеток замедляется, кожа верхнего века становится более тяжелой, и с синяками становится бороться сложнее. На первых стадиях скрыть изъяны позволяет правильно подобранный корректор, но и он имеет свои минусы. Фетисова предупредила, что корректор впитывается в кожу и исчезает, умножая синяки вдвое.

Важно не упустить момент, когда обратиться к косметологу, который подберет комплекс процедур по устранению темных кругов под глазами. Это может быть массаж при помощи вакуума, способствующий уменьшению отечности век, ускорению синтеза коллагена и эластина. Или биоревитализация, оказывающая омолаживающее действие

Дарья Фетисовакосметолог, пластический хирург

Лазерное омоложение кожи вокруг глаз практически мгновенно делает взгляд «свежим». Лазер тонким лучом воздействует на кожу, происходит стимуляция выработки коллагена. Мягкие ткани вокруг глаз подтягиваются, исчезают складки и темные круги, рассказала о методике собеседница «Ленты.ру».

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Однако нехирургический способ устраняет лишь неглубокие дефекты, отметила Фетисова. В возрасте 40-50 лет у женщин и мужчин появляется возрастное провисание кожи верхних век, а также глубокие морщины и складки под глазами. Избавиться от них полностью помогает практически безболезненная пластическая операция — блефаропластика. Хирург удаляет участки кожи, жировую прослойку нижнего и верхнего век, обеспечивая эффект подтяжки, заключила она.

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Вера Владзиевская
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