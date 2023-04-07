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09:03, 7 апреля 2023Ценности

Блогерша захотела удалить волосы с лица и осталась с ожогом в виде усов

Блогерша mazza.h осталась с ожогом в виде усов после удаления волос с лица воском

Кадр: @mazza.h

Блогерша с никнеймом @mazza.h захотела удалить волосы с лица к своему дню рождения и осталась с ожогом в виде усов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что в рамках подготовки к своему 24-летию она решила скорректировать внешность. Так, инфлюэнсерша нанесла на кожу воск, желая избавиться от растительности, однако утром после процедуры проснулась с широкими красными полосами над верхней губой.

Юзерша пояснила, что «усы» оказались следствием химического ожога. Она попыталась замаскировать недостаток с помощью косметики, используя зеленые тени, тональный крем и консилер, и в подобном виде отправилась на работу и праздничный ужин. «Самое лучшее в этом, что у тебя уже и так низкая самооценка», — отметила автор ролика.

В марте блогерша с никнеймом organicbeautylover решила самостоятельно сделать пилинг дома и показала подписчикам ожоги на лице. На размещенных кадрах юзерша предстала с многочисленными покраснениями и корками в области подбородка, лба и щек.

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Алина Гостева
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