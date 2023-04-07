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19:32, 7 апреля 2023Спорт

Стало известно об интересе турецкого клуба к Черчесову

«Спорт-Экспресс»: турецкий «Трабзонспор» рассматривает Черчесова на пост главного тренера

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Стало известно об интересе турецкого клуба «Трабзонспор» к бывшему тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в команде рассматривают кандидатуру Черчесова на пост главного тренера в сезоне-2023/2024. Отмечается, что специалист отказался комментировать эту информацию.

«Трабзонспор» выступает в Высшей лиге Турции и является действующим чемпионом страны. На данный момент клуб занимает пятое место в турнирной таблице лиги, набрав 44 очка в 26 матчах.

На данный момент Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош». Он подписал контракт с командой 20 декабря 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны.

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021 году.

Андрей Стрельцов
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