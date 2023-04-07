Американский банк прервал онлайн-конференцию из-за пророссийских высказываний

FT: Bank of Americа прервал онлайн-конференцию из-за пророссийских высказываний

Онлайн-конференция инвестиционного подразделения Bank of Americа по вопросам геополитики была прервана из-за пророссийских высказываний приглашенных экспертов. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Все это больше напоминало Банк России, чем Bank of Americа. Все мероприятие было в своей основе пророссийским», — заявил один из источников издания. Еще один собеседник охарактеризовал атмосферу как «жестко антиукраинскую».

Отмечается, что на некоторых спикеров начали поступать жалобы, после чего было принято решение досрочно завершить конференцию. После этого представители Bank of Americа связались с недовольными участниками и принесли им извинения, при этом указав, что приглашенные сторонние эксперты выражают собственные и разнообразные мнения.

Представитель банка не согласились с высказыванием вице-президента Bank of Americа Securities по международным связям Дэниела Шинана, который назвал украинского лидера Владимира Зеленского «мастером манипуляции».

В публикации также отмечается, что присутствующие выразили недовольство словами профессора политологии Университета Род-Айленда Николая Петро, который счел, что Украина при любом сценарии проиграет из-за оттока населения и разрушения промышленной базы.

Ранее Financial Times сообщала, что США вместе с ФРГ и Венгрией выступили против усиления связи Украины и НАТО, которое предлагали Польша и страны Балтии. По мнению Вашингтона, сейчас следует сфокусироваться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.