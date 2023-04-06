Раскрыты детали переговоров стран НАТО по Украине

FT: США, ФРГ и Венгрия выступили против призывов Польши и Балтии о членстве Украины в НАТО

США вместе с ФРГ и Венгрией выступили против усиления связи Украины и НАТО, которое предлагали Польша и страны Балтии. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Издание раскрыло детали переговоров стран НАТО по Украине и заявило, что ряд государств выступили против призывов о вступлении Украины в НАТО.

«США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также балтийских стран, предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства», — отмечается в публикации FT.

По данным источников, на этой неделе главы МИД стран Североатлантического альянса обсуждали возможные предложения Украине. В холе переговоров государства обнаружили серьезные разногласия. В частности, многие страны поддержали идею предложить Украине «политический путь» к членству в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле.

Отмечается, что США выступили против подобной инициативы. По мнению Вашингтон, сейчас следует сфокусироваться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении страны.