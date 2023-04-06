Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 6 апреля 2023Мир

Раскрыты детали переговоров стран НАТО по Украине

FT: США, ФРГ и Венгрия выступили против призывов Польши и Балтии о членстве Украины в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США вместе с ФРГ и Венгрией выступили против усиления связи Украины и НАТО, которое предлагали Польша и страны Балтии. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Издание раскрыло детали переговоров стран НАТО по Украине и заявило, что ряд государств выступили против призывов о вступлении Украины в НАТО.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022

«США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также балтийских стран, предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства», — отмечается в публикации FT.

По данным источников, на этой неделе главы МИД стран Североатлантического альянса обсуждали возможные предложения Украине. В холе переговоров государства обнаружили серьезные разногласия. В частности, многие страны поддержали идею предложить Украине «политический путь» к членству в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле.

Отмечается, что США выступили против подобной инициативы. По мнению Вашингтон, сейчас следует сфокусироваться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по Украине
Стало известно о попытках ВСУ отбросить «Вагнер» от «дороги жизни» в Артемовске
Чимаев раскрыл дату следующего поединка в UFC
Назван годовой объем торговли между Россией и Белоруссией
Менеджер Александра Емельяненко прокомментировал инцидент с бойцом в аэропорту
Американский разведчик назвал Путина мастером побеждать
Стала известна реакция организма Берлускони на лечение рака крови
Глава Минпросвещения прояснил ситуацию с черчением в школах
Раскрыты детали переговоров стран НАТО по Украине
Пушилин заявил о попытках ВСУ сместить фокус внимания с Артемовска на Авдеевку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.