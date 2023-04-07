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02:44, 7 апреля 2023Забота о себе

Диетолог назвал способ выбрать полезную и дешевую рыбу

Врач Бобровский назвал сардину, салаку, сельдь и скумбрию самой полезной и дешевой рыбой

Фото: Pixabay / Globallookpress.com

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik назвал способ выбрать полезную и дешевую рыбу. Он рассказал, что практически любая рыба обладает ценными для организма свойствами, отметив, что не обязательно покупать дорогие сорта, а также посоветовал воспользоваться правилом четырех «с» при выборе морепродуктов.

По словам эксперта, в тех регионах, в которых доля людей старше 90 лет в общей численности населения сравнительно велика, одним из факторов долгожительства являлось частое употребление рыбы, поскольку жиры, которые в ней содержаться, полезны для здоровья и препятствуют как развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, так и набору лишнего веса.

«Есть правило четырех "с". То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию. Обращайте внимание в магазинах на такую рыбу», — заявил он.

Бобровский подчеркнул, что такая рыба чаще всего является лучшей по соотношению цены и качества. Несмотря на это, он призвал пробовать разные виды морепродуктов.

Ранее 39-летний медицинский работник из Сингапура Ян Тань сбросил 11 килограммов за три месяца и раскрыл секреты успешного похудения. Он утверждает, что правильное питание и тренировки — два его главных ключа к успеху в избавлении от лишнего веса.

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Марина Совина
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