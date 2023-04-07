Перечислены неочевидные причины проблем в постели

Профессор неврологии Гэри Венк: ожирение снижает сексуальное удовольствие

Пищевые расстройства влияют на сексуальное поведение женщин и могут стать причиной проблем в постели, считает профессор психологии, неврологии и молекулярной вирусологии в Университете штата Огайо (США) Гэри Венк. Другие неочевидные последствия беспорядочного и несбалансированного питания он перечислил в статье для Psychology Today.

По его словам, если влияние диеты на мужскую сексуальность изучено достаточно хорошо, то о возможных последствиях плохого питания на женскую чувственность известно немного. Одно из исследований, на которое он сослался, выявило, что ожирение напрямую влияет на сексуальное здоровье женщин.

Ожирение вызывает чрезмерный уровень воспаления во всем теле, из-за этого падает уровень оксида азота в крови. Следовательно, приток крови к мочеполовой системе уменьшается, что снижает удовольствие от секса Гэри Венк профессор психологии, неврологии и молекулярной вирусологии

Венк также убежден, что проблемы в интимной жизни нередко возникают у женщин с другими пищевыми расстройствами. «Например, пациентки с булимией, как правило, импульсивны и склонны к рискованному сексуальному поведению, в то время как люди с нервной анорексией сообщают о снижении возбуждения и оргазмической функции», — сказал невролог.

Венк считает, что здоровое питание, наподобие средиземноморской диеты, потенциально может защитить от проблем с сексом.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль предупредила об опасности непродуманной диеты. Она заявила, что для организма вредно резко уменьшать объемы потребляемой пищи.