Диетолог предупредила об опасности непродуманной диеты

Диетолог Дюваль: непродуманная диета грозит набором веса и старением внутренних органов

Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что многие люди без наличия плана начинают резко уменьшить объемы потребляемой пищи, стремясь сбросить вещи. Однако это может быть опасно для организма, предупредила она в интервью с радио Sputnik.

Дюваль отметила, что некоторые пациенты начинали пить только воду для похудения. Однако жесткие ограничения в питании грозят срывами. Врач предупредила об опасности непродуманной диеты и отметила, что она приводит к набору веса и старению внутренних органов.

«Если неделю ничего не есть, а в выходные есть все подряд, то система пищеварения будет сначала резко разгружаться, а потом так же резко нагружаться. Организм только привыкает, что рацион стал проще, и тут мы бросаем в него "бомбу", которую он будет переваривать весь день, изнашивая свои ресурсы. Такое чередование сильно влияет на старение внутренних органов и может привести к набору веса вместо его снижения», — объяснила эксперт.

Специалист призвала планировать и подбирать диету, опираясь на состояние здоровья человека. Для похудения следует подобрать такой режим питания, который позволит избежать срывов. Рацион должен быть полноценным и сбалансированным, чтобы человек не испытывал голод.

Ранее Дюваль назвала оптимальную частоту употребления красного мяса. Она порекомендовала есть этот продукт не чаще одного раза в неделю.