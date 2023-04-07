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12:35, 7 апреля 2023Экономика

Объяснена разница между реальной и официальной инфляцией

Экс-глава Минфина: реальная инфляция россиян кажется выше из-за особенностей подсчета

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший министр финансов России Михаил Задорнов объяснил, почему реальная инфляция для отдельных россиян может казаться выше официальной. В интервью РИА Новости экономист сказал, что причина в особенностях подсчета.

Потребительская корзина, которую Росстат использует для расчета официальной инфляции, содержит широкий ассортимент товаров, а расходы каждого отдельного гражданина могут быть сосредоточены только на какой-то ее части или отдельных позициях, заявил он. Экс-глава Минфина уточнил, что около 40 процентов потребительской корзины составляют продукты питания и их подорожание сильнее всего отражается на результате подсчетов.

При этом товары и услуги, которые потребляются реже — образование, медицина, бензин и услуги общественного транспорта, — тоже входят в потребительскую корзину. Экономист отметил, что эта категория также дорожает, но меньше.

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Личная инфляция будет отличаться для разных категорий населения, разъясняет Задорнов. Пенсионеры тратят большую часть дохода на продукты и лекарства, а молодые люди — на образование и туризм. Эксперт отметил, что методика расчета инфляции Росстата проверена и используется во всем мире и разницу между реальной инфляцией и статистикой отмечают люди во всех странах. При этом он согласился, что потребительская корзина давно не пересматривалась и ее стоит адаптировать к текущим реалиям.

По данным Росстата, в феврале 2023 года инфляция составила 10,99 процента, замедлившись к 27 марта до 4,3 процента. Центробанк России при этом сообщал, что наблюдаемые россиянами в марте темпы роста цен находились на уровне 14,3 процента.

Ранее группа экономистов усомнилась в методике подсчета инфляции Росстатом. Родион Латыпов, Елена Ахметова и Егор Постолит считают, что она могла способствовать занижению показателя в 2022-2023 годах из-за особенностей кризиса, который и спровоцировал повышение цен. Авторы исследования указывали на растущее несоответствие между динамикой средних потребительских цен и индексами цен на аналогичные товары и услуги (ИПЦ).

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