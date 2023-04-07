В США напомнили Финляндии об обязательствах в НАТО

American Conservative: Финляндии следует принять участие в возможных войнах НАТО

Обозреватель Брэдли Девлин напомнил Финляндии об обязательствах, которые взяла на себя страна при вступлении в НАТО. Об этом он написал в статье для American Conservative.

Девлин иронично поздравил финнов со вступлением в альянс. «Представьте их шок, когда они поймут, что быть членом Североатлантического альянса — это значит сражаться в войнах НАТО», — порассуждал он.

Как пояснил журналист, нейтралитет Финляндии способствовал развитию рыночной экономики и надежной системы социальной защиты в годы холодной войны. В частности, такая позиция помогла сохранить контакты с социалистическим блоком и вести торговлю с СССР. «Похоже, финны забыли, что нейтралитет сослужил им хорошую службу», — констатировал Девлин. По его мнению, с вхождением в НАТО Хельсинки открыли «еще один рубеж для эскалации отношений».

Автор отметил, что Россия «практически не проявляет интереса» к расширению военного присутствия на северо-западе. В то же время Москва не будет игнорировать «другое пограничное государство, вступающее в военный союз с единственной целью — противостояние России».

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Она подала заявку на вступление в альянс в мае 2022 года совместно со Швецией. Однако Стокгольм пока не смог стать членом альянса из-за противоречий с Турцией после акций сожжения Корана.

