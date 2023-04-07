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16:36, 7 апреля 2023Культура

Участник Kiss пожертвовал четверть миллиона долларов на лечение больных детей

Участник Kiss Джин Симмонс пожертвовал 250 тысяч долларов на лечение больных детей

Фото: Torben Christensen / Ritzau Scanpix / Reuters

Участник группы Kiss рок-музыкант Джин Симмонс пожертвовал четверть миллиона долларов на лечение больных детей. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Blabbermouth.

Помимо пожертвования в размере 250 тысяч долларов, артист продал на аукционе подписанную им версию своей гитары Axe Guitar за 75 тысяч долларов. Покупателю инструмента Симмонс также предоставил VIP-пропуск за кулисы концерта музыкального коллектива.

Отмечается, что 18 марта некоммерческая организация Mending Kids, которой исполнитель отправил деньги, объявила, что вылечила 5000-го ребенка. Она занимается проведением хирургических операций детям по всему миру.

Ранее стало известно, что кинорежиссер Хоаким Роннинг, ранее работавший над картинами «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы», снимет биографический фильм, посвященный творчеству музыкальной группы Kiss.

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Анастасия Астахова
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