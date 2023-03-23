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15:10, 23 марта 2023Культура

Режиссер «Пиратов Карибского моря» представит посвященный группе Kiss фильм

Режиссер «Пиратов Карибского моря» представит биографический фильм о группе Kiss

Фото: Reuters

Норвежский кинорежиссер Хоаким Роннинг, ранее работавший над картинами «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы», снимет биографический фильм, посвященный творчеству музыкальной группы Kiss. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на интервью менеджера коллектива Дока Макги.

Байопик получил название Shout It Out Loud в честь композиции группы, которая была выпущена в 1976 году. По словам Макги, производство проекта только началось, однако менеджер уже выразил восторг от сотрудничества с режиссером «Пиратов Карибского моря».

Ранее фронтмен Kiss Пол Стенли поведал о создании проекта, посвященного коллективу, а также заявил, что на его роль рассматриваются актеры в возрасте чуть больше 20 лет. «Меня спрашивают о Брэде Питте или ком-то подобном, но этим парням за 50-60», — поделился участник группы.

В конце января стало известно, что 26-летний племянник американского певца Майкла Джексона Джаафар Джексон сыграет певца в байопике, посвященном его жизни.

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Анастасия Астахова
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