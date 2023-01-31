Племянник Майкла Джексона сыграет певца в байопике

Племянник Майкла Джексона Джаафар сыграет певца в байопике, посвященном его жизни

26-летний племянник американского певца Майкла Джексона Джаафар Джексон сыграет певца в байопике, посвященном его жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, сын Джермейна Джексона, брата поп-короля и участника Jackson 5, с детства занимался танцами и пением.

«Для меня большая честь воплотить историю моего дяди Майкла в жизнь. Для всех фанатов по всему миру, я скоро увижу вас», — написал Джаафар Джексон в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Режиссером проекта киностудии Lionsgate под названием «Майкл» выступит Антуан Фукуа, а одним из продюсеров — Грэм Кинг, ранее работавший над «Богемской рапсодией». В создании биографического фильма также примут участие Джон Бранка и Джон Макклейн. Сценарий к байопику был написан Джоном Логаном, ранее работавшим над фильмами «Гладиатор» и «Авиатор». О дате премьеры проекта пока не сообщается.

Майкл Джексон умер июне 2009 года из-за передозировки успокоительного препарата пропофола. Личный врач певца Конрад Мюррей, который выписал Джексону этот препарат, в ноябре 2011 года был приговорен к четырем годам тюрьмы.

Ранее стало известно, что студия Universal Pictures сняла с производства фильм, посвященный жизни американской певицы Мадонны, из-за «жесткого» сценария, который предложила исполнительница.

