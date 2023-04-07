Канадского советника-посланника вызвали в МИД России

И. о. главы дипмиссии Канады Брайана Эбеля вызвали в МИД России

Исполняющего обязанности главы дипмиссии Канады Брайана Эбеля вызвали в МИД России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что канадскому советнику-посланнику был заявлен протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Роберта Рэя. По мнению ведомства, своими высказываниями Рэй поддержал теракт против военного корреспондента Владлена Татарского. «Занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии», — добавили там.