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21:48, 7 апреля 2023Мир

Канадского советника-посланника вызвали в МИД России

И. о. главы дипмиссии Канады Брайана Эбеля вызвали в МИД России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Исполняющего обязанности главы дипмиссии Канады Брайана Эбеля вызвали в МИД России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что канадскому советнику-посланнику был заявлен протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Роберта Рэя. По мнению ведомства, своими высказываниями Рэй поддержал теракт против военного корреспондента Владлена Татарского. «Занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии», — добавили там.

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Марина Совина
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