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21:23, 7 апреля 2023Россия

Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана

Лавров возглавит делегацию на конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля в Самакарде

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит делегацию на четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Очередная конференция состоится в Самарканде 13 апреля. Помимо России, в ней примут участие Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

«С учетом сложной обстановки с безопасностью, ростом террористической активности и наркопроизводства в Афганистане особенно востребована координация контртеррористических и антинаркотических усилий стран региона», — говорится в сообщении. Также участники обсудят дальнейшие шаги региональных партнеров по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране.

Ранее посол России в Таджикистане Семен Григорьев указал на то, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), пришедшие к власти в Афганистане год назад, не выполнили ни одного обещания.

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Марина Совина
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