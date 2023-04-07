Партия настольной игры закончилась поножовщиной с применением катаны

В Бельгии утренняя партия в «Монополию» закончилась дракой с применением самурайского меча

В столице Бельгии, Брюсселе, шумная партия в «Монополию» на улице закончилась поножовщиной с применением катаны. Об этом сообщает The Brussels Times.

В воскресенье, 2 апреля, четверо играли в настольную игру под окнами жилого дома в пять часов утра. Жилец, которому мешала утренняя компания, вышел на улицу и попытался прогнать их. Между ним и одним из любителей «Монополии» произошел конфликт. Вскоре на помощь возмущенному местному жителю подоспел его сын, вооруженный самурайским мечом в ножнах.

Между ним и агрессивным игроком произошла драка, в ходе которой ножны меча сломались и драчуны получили ранения. С места происшествия обоих увезли в больницу.

Владелец катаны во время схватки тоже сильно порезался, повредив артерию. Сейчас бельгиец находится в больнице в тяжелом состоянии. Его противник отделался легкими травмами и был выписан вечером того же дня. Полиция не стала его задерживать.

Ранее сообщалось, что житель китайского городского округа Мяньян, провинция Сычуань, случайно убил сына японским самурайским мечом из-за плохих оценок в школе. Мужчину отправили в тюрьму на 12 лет.