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02:00, 17 февраля 2023Из жизни

Мужчина убил сына самурайским мечом за плохую успеваемость

Китаец убил сына самурайским мечом из-за плохих оценок в школе

Кадр: Weibo

Житель китайского городского округа Мяньян, провинция Сычуань, случайно убил сына японским самурайским мечом из-за плохих оценок и получил 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ян Цзюньмин развелся с женой несколько лет назад после того, как она узнала о его неверности. С тех пор китаец жил один с 13-летним сыном. У отца-одиночки были высокие ожидания относительно будущего мальчика.

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На родительском собрании, которое проходило онлайн, учителя сообщили мужчине о плохой успеваемости его сына в школе. У ребенка были плохие оценки, а на тесте по физкультуре он получил 18 баллов из 100.

После собрания отец обвинил мальчика в том, что он ленив и плохо учится. «Ты всегда винишь меня в том, что я недостаточно прилежен. — ответил тот. — Я уже достаточно усердно учился». Услышав твкие слова, отец разозлился и ударил сына самурайским мечом. Меч оставил на талии ребенка рану длиной 10 сантиметров.

Цзюньмин сразу вызвал скорую помощь, и врачи прибыли через 10 минут. Мальчика госпитализировали. Врачи провели ребенку экстренную операцию, но не смогли спасти его. Он скончался от потери крови.

Вскрытие показало, что на теле мальчика были и другие, более старые травмы. Судя по ним, его неоднократно избивали.

«Я просто хотел напугать его. Я сделал самое страшное из лучших побуждений», — сказал Ян полиции. Он рассказал, что купил орудие убийства в онлайн-магазине, так как коллекционировал самурайские мечи.

Суд приговорил мужчину к 12 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что 37-летняя жительница США посчитала, что ее сын одержим демонами и убила его. Женщина засунула тело мальчика в чемодан и выбросила на обочине сельской дороги, где он позже был обнаружен.

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Алиса Дмитриева
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