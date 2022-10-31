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07:00, 31 октября 2022Из жизни

Мать убила сына из-за «одержимости демонами» и выбросила его тело в чемодане

The Daily Beast: женщина убила сына, засунула его тело в чемодан и выбросила на дороге

Фото: Cheney Orr / Reuters

37-летняя Деджуан Луди Андерсон посчитала, что ее сын одержим демонами и убила его. Об этом сообщает The Daily Beast.

Женщина совершила преступление в апреле этого года в американском штате Индиана. Она убила сына, пятилетнего Каира Аммара Джордана, засунула его тело в чемодан и выбросила на обочине сельской дороги, где он позже был обнаружен.

В ходе расследования на чемодане и мусорном пакете, в котором находился ребенок, обнаружили отпечатки его матери и ее 40-летней сестры Доун Коулман.

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За несколько месяцев до убийства мальчика женщины начали публиковать в социальных сетях посты странного содержания. Они утверждали, что Джорданом повелевает «мощная демоническая сила». Андерсон также обратилась к священнику и попросила помочь ее сыну, который, по ее словам, был одержим и жесток. «Я смогла ослабить его силы с помощью нашей крови. У меня есть его настоящее имя, и ему 100 лет. Нужна помощь», — гласило сообщение матери.

Позже Коулман была найдена в Сан-Франциско и арестована по обвинению в препятствовании правосудию. По словам полиции, они надеялись задержать и Андерсон, но найти ее не удалось. Мать Джордана до сих пор находится на свободе, ее поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Нигерии суд приговорил священника и его подельника к смертной казни за убийство семилетнего Казима Рафиу ради проведения ритуала. Подсудимых подозревали в том, что они отрезали ребенку голову и закопали ее под алтарем церкви, а тело выбросили в канал.

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Алиса Удовик
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