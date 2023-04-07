Суд арестовал начальника управления судебного департамента Ростовской области

В Москве поместили в СИЗО начальника управления судебного департамента Ростовской области

Басманный суд Москвы арестовал начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Об этом сообщает ТАСС.

Он будет находиться в СИЗО два месяца. Мужчину обвиняют по части 4 статьи 291 («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до 12 лет колонии.

Подробности дела не уточняются.

Ранее стало известно, что Ленинградский районный суд Калининграда арестовал двоих сотрудников управления Росгвардии, сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области, должностное лицо УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу и сотрудника Калининградской областной таможни за превышение полномочий.