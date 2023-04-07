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13:56, 7 апреля 2023Силовые структуры

Глава Ростовского облсуда ушла в отставку на фоне обысков ФСБ у 30 судей

ВККС приняла отставку главы Ростовского облсуда Золотаревой после обысков ФСБ у 30 судей
СюжетОтставка губернатора:
Начало событий в новости Суд арестовал начальника управления судебного департамента Ростовской области
Елена Золотарева

Елена Золотарева. Фото: пресс-служба Губернатора Ростовской области

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России приняла отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой на фоне проводимых правоохранительными органами обысков у ростовских судей по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, 64-летняя Золотарева, занимавшая свой пост с 2015 года, подала заявление об уходе по собственному желанию. Ее полномочия прекращаются 7 апреля, однако за ней сохраняется звание судьи, льготы, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.

С 3 апреля в Ростове-на-Дону бригада сотрудников ФСБ, МВД и Следственного комитета России проводят обыски и выемку документов у 30 судей из Ростовского областного, Октябрьского, Железнодорожного, Кировского и Советского судов, а также судов Волгодонского района, Шахт и Каменска-Шахтинского. Задержан и арестован начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский.

В отношении судей существует определенный порядок задержания, поэтому никто из них пока не задержан силовиками. Их подозревают в получении взяток и мошенничестве. Оперативники ФСБ, установившие слежку за судьями, выяснили, что они получали через адвокатов и судебных работников вознаграждение за освобождение фигурантов уголовных дел, назначали мягкое наказание и выносили нужные решения по гражданским делам.

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Любовь Ширижик
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