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19:32, 7 апреля 2023Ценности

Nike раскритиковали за трансгендера в рекламе спортивного бюстгальтера

Пловчиха Шэррон Дэвис раскритиковала Nike за трансгендера в рекламе спортивного бра

Кадр: @dylanmulvaney

Британская пловчиха Шэррон Дэвис раскритиковала бренд одежды Nike за трансгендера в рекламе. Размышлениями на данную тему она поделилась в эфире телеканала GB News.

Марка предложила блогеру Дилану Малвейни, который считает себя женщиной, но все еще не сделал пластическую операцию по изменению пола, прорекламировать спортивный бюстгальтер. На размещенном видео инфлюэнсер предстал перед камерой в облегающих черных лосинах, белом бра и с длинными волосами, собранными в конский хвост.

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Олимпийская чемпионка в свою очередь возмутилась подобной рекламе, назвав ее «пародией на женщин». «Дилан рекламирует спортивные бюстгальтеры, но в этот спортивный бюстгальтер ему решительно нечего положить. На самом деле очень важно, чтобы женщины получали надлежащую поддержку груди во время занятий спортом», — заявила она.

Кроме того, спортсменка предложила устроить Nike бойкот. «Мы можем протестовать. Это то, что нам осталось на данный момент. Единственный способ, которым мы можем заставить эти компании и правительство сесть и слушать, — это бойкотировать их нашим кошельком», — заключила Дэвис.

В январе новую рекламную кампанию британского бренда Burberry с участием гендерно-нейтральных моделей раскритиковали в сети. Модный дом опубликовал снимок, на котором запечатлены две обнимающиеся женщины. Одна из манекенщиц позировала в плаще марки черного цвета и с красной помадой на губах, а вторую сфотографировали топлес без макияжа на лице. При этом на размещенном кадре видно, что у участницы съемки присутствует длинный шрам на груди.

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Мария Винар
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