Burberry раскритиковали в сети за модель со шрамами от удаленной груди в рекламе

Новую рекламу Burberry с участием гендерно-нейтральных моделей раскритиковали в сети

Новую рекламную кампанию британского бренда Burberry с участием гендерно-нейтральных моделей раскритиковали в сети. Соответствующий снимок и комментарии появились в Instagram-аккаунте (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ретейлера.

Модный дом опубликовал снимок, на котором запечатлены две обнимающиеся женщины. Одна из манекенщиц позировала в плаще марки черного цвета и с красной помадой на губах, а вторую сфотографировали топлес без макияжа на лице. При этом на размещенном кадре видно, что у участницы съемки присутствует длинный шрам на груди.

Известно, что такой шрам остается у женщин, которые перенесли двойную мастэктомию. В частности, удаление груди, как правило, показано людям с онкологией или желающим сменить пол. В связи с этим пользователи сети предположили, что одна из моделей — трансгендер.

Подписчики обругали новое промо Burberry за романтизацию избавления от здоровой молочной железы. «Я не думаю, что рекламы должны восхвалять хирургические вмешательства по удалению здоровой груди», «Пора отписываться», «Самая ужасная реклама в мире», «Зачем? Отписка», «Неужели у Burberry все настолько плохо?» — высказывались юзеры.

В ноябре бренд Balenciaga разместил кадры, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. Пользователи сети заметили на снимках, на которых позировали дети, БДСМ-атрибутику. В связи с этим креативного директора Демну Гвасалию обвинили в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.