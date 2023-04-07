Российское «Одинцово» с «Калибрами» выполнит задачи вблизи Великобритании

ТАСС: российский МРК «Одинцово» будет решать задачи вблизи Великобритании

Российский малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово», выступающий носителем крылатых ракет «Калибр-НК», выполнит задачи вблизи Великобритании. Об этом ТАСС сообщил близкий к Минобороны России источник.

Собеседник прокомментировал появившиеся в сети фотографии прохода МРК через Датские проливы. «Корабль "Одинцово" будет решать задачи боевой службы в Северном море в нейтральных водах близ Великобритании», — сказал источник.

В марте пресс-служба Балтийского флота России сообщила, что экипажи МРК «Одинцово», «Советск» и «Зеленый Дол» отработали на учениях задачи по отражению воздушных атак условного противника и нанесению ударов по морским и береговым целям крылатыми ракетами семейства «Калибр» с выполнением электронных пусков.

В ноябре индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев напомнил, что Балтийский флот получил МРК «Одинцово» с новым зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-МЕ».