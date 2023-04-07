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16:38, 7 апреля 2023Бывший СССР

Песков заявил об уверенности в участии США в конфликте на Украине

Песков заявил об уверенности в участии США в конфликте на Украине, говоря об утечке данных
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об уверенности России в том, что США или НАТО участвуют в конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что Россия следит за этим процессом [разбирательством случая утечки данных], но он никак не повлияет на результат спецоперации.

Секретные документы о планах США и НАТО по укреплению украинской армии попали в сеть 7 апреля. Один из них с грифом «совершенно секретно» описывает «статус конфликта по состоянию на 1 марта».

Советник президента Украины Зеленского Михаил Подоляк назвал опубликованные данные «фотошопом», а их появление «псевдосливом».

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Алевтина Запольская
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