Известная плюс-сайз-модель показала целлюлит на фото в бикини

Плюс-сайз-модель Искра Лоуренс показала целлюлит и растяжки на фото в бикини

Известная английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс показала целлюлит на фото в бикини. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

На размещенных фото девушка предстала в купальнике с бело-розовым принтом, состоявшем из топа с завязками между треугольными чашками и стрингов с завышенной талией. При этом блогерша распустила волосы и надела повязку на голову, а также дополнила образ браслетом и разноцветной цепочкой на шее. Лоуренс снялась в нескольких позах, продемонстрировав целлюлит, растяжки и складки.

В свою очередь поклонники восхитились внешним видом девушки в комментариях. «Ты вдохновляешь так много людей, спасибо!», «Выглядишь как богиня», «Королева», «Я очень тобой восхищаюсь», «Чудесная фигура», «Абсолютно прекрасна», «Идеальна», — отметили юзеры.

Ранее в апреле американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в откровенном образе. На размещенных кадрах манекенщица предстала в лиловом бикини бренда Knix, которое состояло из топа без чашек и трусов с завышенной талией. Знаменитость продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, показав на камеру ее особенности, в том числе складки и растяжки на животе и бедрах.