Топ-менеджер военно-промышленной компании погиб в авиакатастрофе вместе с женой

Daily Mail: топ-менеджер производителя оружия Raytheon погиб в авиакатастрофе в США

Заместитель директора американской компании по производству оружия Raytheon Джефф Лампкин (Jeff Lumpkin) вместе с женой Пэтти Лампкин (Patty Lumpkin) погибли в авиакатастрофе в США. Об этом пишет Daily Mail.

Несчастный случай произошел в четверг, 6 апреля, у побережья Флориды. Воздушное судно упало в Мексиканский залив после взлета. По данным издания, топ-менеджер военно-промышленной компании возвращался с супругой после ужина на частном самолете. Отмечается, что вместе с ними на борту находились их друзья.

Спасатели обнаружили тела мужчин вечером того же дня, а женщин — только на следующее утро. В настоящее время выясняются детали случившегося.

Ранее в апреле пилот с беременной женой погибли в результате крушения самолета в штате Квинсленд, расположенном на северо-востоке Австралии. Супруги должны были приземлиться в аэропорту Лейксайд (Брисбен) примерно в 18:30 в воскресенье, 2 апреля, однако лайнер перестал выходить на связь за час до предполагаемой посадки.