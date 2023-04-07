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12:03, 7 апреля 2023Наука и техника

Подтверждена связь мелкодисперсных частиц в воздухе и деменции

BMJ: PM 2,5 в воздухе увеличили риск деменции на 17 процентов на каждые два микрограмма

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана подтвердили связь мелкодисперсных частиц в воздухе и риска развития деменции: каждые два микрограмма вещества увеличили вероятность нейродегенеративного заболевания на 17 процентов. Результаты обзора опубликованы в BMJ.

Известно, что на данный момент в мире 57 миллионов человек живут с диагностированным слабоумием, а по прогнозам к 2050 году количество больных возрастет почти в три раза. Около 40 процентов этих случаев вызваны потенциально регулируемыми внешними факторами.

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Для подведения более точных выводов относительно влияния загрязнения воздуха на вероятность формирования нейродегенеративных заболеваний ученые изучили 51 работу по этой теме. Все они были опубликованы в последние десять лет. В конечный метаанализ были включены 16 исследований, которые были оценены на предмет предвзятости с использованием нового инструмента ROBINS-E.

Большая часть рассмотренных научных статей касалась PM 2,5 — крошечных дисперсных частиц пыли и аэрозоля диаметром менее 2,5 микрометра. Следующими веществами по распространенности были диоксид азота и оксид азота. Команда выявила убедительные доказательства негативного воздействия PM 2,5 на вероятность возникновения деменции, даже когда ежегодное влияние было меньше существующих норм в 12 микрограммов на кубический метр воздуха.

В частности, риск заболевания увеличивался на 17 процентов на каждые два микрограмма на кубический метр в год. Для оксида азота и диоксида азота эти показатели были равны пяти и двум процентам на каждые десять микрограммов соответственно.

Исследователи подчеркивают, что связь загрязнения воздуха и риска развития слабоумия меньше, чем для других факторов, таких как отсутствие образования и курение. Однако с учетом большого количества людей, подверженных токсичным веществам в воздухе, последствия для здоровья населения могут быть существенными.

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Елена Апазиди
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