Подтверждена связь мелкодисперсных частиц в воздухе и деменции

BMJ: PM 2,5 в воздухе увеличили риск деменции на 17 процентов на каждые два микрограмма

Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана подтвердили связь мелкодисперсных частиц в воздухе и риска развития деменции: каждые два микрограмма вещества увеличили вероятность нейродегенеративного заболевания на 17 процентов. Результаты обзора опубликованы в BMJ.

Известно, что на данный момент в мире 57 миллионов человек живут с диагностированным слабоумием, а по прогнозам к 2050 году количество больных возрастет почти в три раза. Около 40 процентов этих случаев вызваны потенциально регулируемыми внешними факторами.

Для подведения более точных выводов относительно влияния загрязнения воздуха на вероятность формирования нейродегенеративных заболеваний ученые изучили 51 работу по этой теме. Все они были опубликованы в последние десять лет. В конечный метаанализ были включены 16 исследований, которые были оценены на предмет предвзятости с использованием нового инструмента ROBINS-E.

Большая часть рассмотренных научных статей касалась PM 2,5 — крошечных дисперсных частиц пыли и аэрозоля диаметром менее 2,5 микрометра. Следующими веществами по распространенности были диоксид азота и оксид азота. Команда выявила убедительные доказательства негативного воздействия PM 2,5 на вероятность возникновения деменции, даже когда ежегодное влияние было меньше существующих норм в 12 микрограммов на кубический метр воздуха.

В частности, риск заболевания увеличивался на 17 процентов на каждые два микрограмма на кубический метр в год. Для оксида азота и диоксида азота эти показатели были равны пяти и двум процентам на каждые десять микрограммов соответственно.

Исследователи подчеркивают, что связь загрязнения воздуха и риска развития слабоумия меньше, чем для других факторов, таких как отсутствие образования и курение. Однако с учетом большого количества людей, подверженных токсичным веществам в воздухе, последствия для здоровья населения могут быть существенными.