Посол России в Бельгии назвал угрозу после вступления Финляндии в НАТО

Посол РФ в Бельгии: вступление Финляндии в НАТО грозит прямым столкновением ядерных держав

Решение о вступлении Финляндии в НАТО грозит прямым столкновением ядерных держав. Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что страны Североатлантического альянса взяли курс на взвинчивание конфронтации с Россией. «Это стратегическая ошибка, это линия, которая, к сожалению, ведет к усилению угрозы прямого столкновения ядерных держав», — подчеркнул дипломат.

Токовинин добавил, что решение Европы выстраивать безопасность не вместе, а против России является трагической стратегической ошибкой. Он напомнил, что исходя из истории подобные линии не приводили к успеху.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении страны.