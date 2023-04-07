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18:30, 7 апреля 2023Интернет и СМИ

Маск высказался о звонке пранкеров Вована и Лексуса Олланду

Илон Маск удивился из-за видео со звонком пранкеров Вована и Лексуса Франсуа Олланду
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul / Reuters

Основатель Tesla Илон Маск высказался о звонке российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексея Столярова) бывшему президенту Франции Франсуа Олланду. Своим удивлением от записи их разговора американский предприниматель поделился в Twitter.

Маск оставил свой комментарий под постом журналиста с ником KanekoaTheGreat, опубликовавшего фрагмент пранка, в котором Вован и Лексус от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко заставили Олланда признать, что Минские соглашения были уловкой НАТО для милитаризации Киева.

«Это правда?» — удивился предприниматель под публикацией. Автор поста ответил ему ссылкой на запись полного разговора на YouTube.

При этом некоторые комментаторы отметили, что информация, прозвучавшая во время пранка, была опубликована ранее. «Он открыто признал это во время интервью Die Zeit. [Бывший канцлер Германии] Ангела Меркель также призналась в этом», — заметил пользователь под ником Frederic.

Вован и Лексус опубликовали запись разговора с Олландом ранее в апреле. Во время беседы бывший президент Франции заявил, что выступает на стороне Украины. Кроме того, Олланд согласился с тем, что Евросоюз является участником вооруженного столкновения на Украине. Он заявил, что страны Европы, включая Францию, открыто не признают свое участие в конфликте, потому что опасаются, что это может спровоцировать новую мировую войну.

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Оксана Петина
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