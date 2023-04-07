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11:33, 7 апреля 2023Наука и техника

Названа стоимость Xiaomi Redmi Note 12 в России

Xiaomi Redmi Note 12 оценили в России в 16 990 рублей, Redmi Note 12 Pro — в 32 990 рублей

Фото: Xiaomi

Xiaomi анонсировала в России смартфоны серии Redmi Note 12 и назвала стоимость новых устройств. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В линейку новых аппаратов вошли два телефона — Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro. Базовый смартфон серии оценили минимум в 16 990 рублей, Pro-модель доступна за 32 990 рублей. Старт продаж девайсов начнется 6 апреля.

Redmi Note 12 получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц, процессор Snapdragon 4 Gen 1, минимум 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 8 и 2 мегапикселя. Девайс получил аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 ватта.

Топовый Redmi Note 12 Pro отличается наличием чипа Mediatek Dimensity 1080, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, тройной камеры с объективами разрешением 50, 8 и 2 мегапикселя, аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 ватт.

В конце октября 2022 года Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 12 Discovery Edition, который отличается повышенной скоростью зарядки. Аппарат получил батарею емкостью 4300 миллиампер-часов, которая может заряжаться на 100 процентов за девять минут.

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Андрей Ставицкий
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