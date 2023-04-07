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02:00, 7 апреля 2023Из жизни

Верующие обезглавили женщину ради души покойного брата

В Индии устроили человеческое жертвоприношение ради успокоения души умершего аскета

Фото: Jayanta Shaw JS / JD / Reuters

В Индии задержали пятерых мужчин, которые в 2019 году устроили человеческое жертвоприношение и обезглавили женщину. Об этом сообщает Hindustan Times.

Подозреваемые были арестованы за убийство 64-летней Шанти Шо, которой отрубили голову мачете рядом с храмом Камакхья в городе Гувахати, штат Ассам. Камакхья считается одной из главных святынь у верующих индуистов, практикующих тантризм. Почти четыре года дело не могли раскрыть, так как тело покойной не было опознано.

Теперь полиция установила личность женщины и считает, что ее убила группа из пяти злоумышленников, во главе которой стоял 52-летний Прадип Патхак из штата Мадхья-Прадеш. По версии следователей, мужчина расправился с Шо, чтобы подарить успокоение душе своего покойного брата — йогина-аскета, который умер 11 лет назад.

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Шанти Шо приехала в Гувахати на религиозный праздник в июле 2019-го. Патхак с подельниками заманил ее на несколько ритуалов в ночь с 18 на 19 июля. В конце последнего женщину уложили на землю и обезглавили. После этого голову завернули в целлофан и выбросили в реку Брахмапутра. Считается, что непосредственно в убийстве участвовали пять человек, а в ритуалах перед ним — 11.

Установить личность покойной в итоге удалось по остаткам одежды, татуировкам и некоторым другим признакам. Организатор преступления был задержан 25 марта. Он уже признал, что заплатил каждому из участников кровавого ритуала по 10 тысяч рупий (9,8 тысячи рублей). В данный момент полиция ведет поиски остальных подозреваемых.

Ранее сообщалось, что полиция в городе Мбале, Уганда, задержала двух знахарей по подозрению в совершении ритуального убийства мальчика. Ребенку было четыре года.

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Никита Савин
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