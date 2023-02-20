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20:26, 20 февраля 2023Из жизни

Полиция задержала двух знахарей по подозрению в ритуальном убийстве ребенка

Monitor: в Уганде полиция задержала двух знахарей по подозрению в ритуальном убийстве

Кадр: Sam Caleb Opio / Nation Media Group

Полиция в городе Мбале, Уганда, задержала двух знахарей по подозрению в совершении ритуального убийства мальчика. Об этом сообщает Monitor.

Четырехлетний Алвин Бутанакья пропал из дома дедушки и бабушки в деревне вблизи поселка Кисози. Его дедушка Роберт Лутвама заявил, что мальчик утром вышел из дома вместе с бабушкой Аннет Киликумвино и не вернулся.

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Три дня спустя ищейка привела сыщиков к тростниковому полю возле храма, которым владеют знахари Балат Булууба и Фред Баликува. Останки ребенка оказались закопаны в поле. Тело было измазано пеплом, у него не хватало правой руки, языка и гениталий. Двух знахарей арестовали по подозрению в принесении ребенка в жертву.

Булууба и Баликуву отрицают причастность к преступлению. «Мы практикующие врачи, мы помогаем пораженным духом пациентам. Нас сажают в тюрьму из-за того, что у нас много клиентов. Полицейские заявляют, что нашли следы крови якобы убитого мальчика, хотя на самом деле это кровь курицы, которую мы зарезали, забрызгала стены», — объяснили они.

Представитель полиции Мишеаль Касадха заявил, что по итогам расследования задержанным будет предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к пожизненному заключению жительницу штата Массачусетс, которая зарезала своих малолетних детей во время ритуала вуду. Мать нанесла им около 50 ножевых ранений.

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Алиса Дмитриева
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