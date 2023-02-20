Полиция задержала двух знахарей по подозрению в ритуальном убийстве ребенка
Полиция в городе Мбале, Уганда, задержала двух знахарей по подозрению в совершении ритуального убийства мальчика. Об этом сообщает Monitor.
Четырехлетний Алвин Бутанакья пропал из дома дедушки и бабушки в деревне вблизи поселка Кисози. Его дедушка Роберт Лутвама заявил, что мальчик утром вышел из дома вместе с бабушкой Аннет Киликумвино и не вернулся.
Три дня спустя ищейка привела сыщиков к тростниковому полю возле храма, которым владеют знахари Балат Булууба и Фред Баликува. Останки ребенка оказались закопаны в поле. Тело было измазано пеплом, у него не хватало правой руки, языка и гениталий. Двух знахарей арестовали по подозрению в принесении ребенка в жертву.
Булууба и Баликуву отрицают причастность к преступлению. «Мы практикующие врачи, мы помогаем пораженным духом пациентам. Нас сажают в тюрьму из-за того, что у нас много клиентов. Полицейские заявляют, что нашли следы крови якобы убитого мальчика, хотя на самом деле это кровь курицы, которую мы зарезали, забрызгала стены», — объяснили они.
Представитель полиции Мишеаль Касадха заявил, что по итогам расследования задержанным будет предъявлено обвинение в убийстве.
Ранее сообщалось, что в США приговорили к пожизненному заключению жительницу штата Массачусетс, которая зарезала своих малолетних детей во время ритуала вуду. Мать нанесла им около 50 ножевых ранений.