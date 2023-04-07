Рубль частично отыграл потери и временно укрепился к доллару и юаню

Во время торгов в пятницу, 7 апреля, курс рубля частично отыграл потери. Во время основной сессии российская валюта кратковременно укреплялась к доллару евро и юаню, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по данным на 14:19 мск, курс доллара к рублю опускался до отметки 81,17 рубля, евро снижался 88,84 рубля. Курс юаня к рублю находился на отметке 11,792 рубля. Ранее во время торгов американская валюта подорожала до 83,4 рубля, европейская — до 91,2 рубля.

Это произошло после публикации уточненных данных Минфина о том, что доходы федерального бюджета в январе-марте сократились на 21 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 5,677 триллиона рублей. Расходы увеличились до 8,077 триллиона рублей, что на 34 процента выше результата прошлого года. Таким образом, дефицит сформировался на уровне 2,4 триллиона рублей.

Как указывал министр финансов Антон Силуанов, в последние месяцы курс рубля меняется по двум причинам: рост импорта и сокращение экспортной выручки. По словам министра, курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению.